الكويت: مجلس الدفاع الأعلى في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر التطورات بالمنطقة

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أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الكويتي رئيس المجلس الأعلى للدفاع الشيخ أحمد العبدالله عقد اجتماعا لمجلس الدفاع الأعلى اليوم الأحد في قصر السيف برئاسته، حيث ناقش المجلس أبرز التطورات على الساحة الاقليمية.

وتابع المجلس، الاستعدادات المتخذة من قبل الجهات المعنية للتنسيق بينها لضمان سرعة التعامل ورفع مستوى جاهزيتها.

واطلع المجلس، على أبرز الجهود المبذولة لهذه الجهات في التوعية وتحديث الإجراءات بما يتماشى مع المستجدات.

كما قرر المجلس أن يكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر التطورات بالمنطقة.

ويأتي اجتماع مجلس الدفاع عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلة أمس السبت ضرب 3 مواقع نووية في إيران؛ لينضم بذلك بشكل مباشر إلى جهود إسرائيل لقطع رأس برنامج البلاد النووي وسط تهديدات طهران بالانتقام التي قد تؤدي إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا.