ضبط سائق توك توك بالجيزة بعد فيديو السير عكس الاتجاه والاعتداء على مواطن

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على قائد "توك توك" بتهمة السير عكس الاتجاه والتعدي على شخص بالسب، عقب تداول فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية مقطع الفيديو الذي أظهر قائد مركبة "توك توك" يسير عكس الاتجاه ويتعدى على أحد المواطنين بالسب في الجيزة.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات بالواقعة، وتم تحديد وضبط المركبة "دون لوحات معدنية" وقائدها المقيم بالجيزة، الذي أقر بارتكاب الواقعة لاختصار الطريق وتعديه على المواطن اعتراضًا على تصويره.

تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق قائدها.