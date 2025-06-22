إسرائيل: الهجوم الأمريكي على إيران تم بالتنسيق معنا

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- متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستعد لاحتمال استمرار المعركة.. ويجب أن نكون جاهزين لكل تطور

قال الجيش الإسرائيلي، إن الهجوم الأمريكي على منشآت نووية إيرانية تم بالتنسيق معه، وإن رئيس الأركان إيال زامير كان منذ بداية الهجوم على إيران على "اتصال دائم" مع الجيش الأمريكي.

جاء ذلك في تصريحات لوسائل الإعلام أدلى بها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد إيفي دفرين.

وأفاد دفرين بأن الضربة التي نفذها الجيش الأمريكي في إيران فجر الأحد "تمت بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي".

وأضاف: "منذ بداية المعركة، كان رئيس الأركان الإسرائيلي على اتصال دائم مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية وقائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، وتعزّز التنسيق بين الجانبين في الفترة الأخيرة".

وذكر أن تل أبيب "تعمل بهدف واضح لإزالة التهديد الوجودي عن دولة إسرائيل، وضرب البرنامج النووي الإيراني".

وتابع: "نحن نستعد لاحتمال استمرار المعركة، ويجب أن نكون جاهزين لكل تطور، ومصمّمون على تحقيق أهداف العملية".

وبالحديث عن إطلاق إيران رشقات صاروخية جديدة صباح الأحد على وسط وشمال إسرائيل، ادعى متحدث الجيش الإسرائيلي أن "النظام الإيراني، في ضعفه، ويواصل محاولاته لاستهداف مراكز سكانية".

ووصف دفرين منظومة الدفاع الإسرائيلية بأنها "قوية، لكنها ليست محكمة بالكامل"، معلنا أن تل أبيب "تستعد لسيناريوهات متنوعة" (لم يحددها).

وأوضح دفرين أنه خلال اليوم "تم إطلاق أكثر من 20 صاروخا في الرشقات الصباحية، تم اعتراض الغالبية منها".

وبين أن "سلاح الجو الإسرائيلي استهدف الصواريخ وهي على الأرض، ما قلّل من حجم الرشقات"، على حد زعمه.

وفي السياق، اعتبر دفرين أن أفضل وسيلة للدفاع هي "الهجوم، والجيش الإسرائيلي يواصل استهداف منصات الإطلاق في إيران".

وفجر الأحد، انضمت الولايات المتحدة إلى العدوان الإسرائيلي على إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب، تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، الطائرات الأمريكية "أسقطت حمولة كاملة من القنابل" على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان قبل مغادرتها المجال الجوي الإيراني "بسلام".

ومنذ 13 يونيو الجاري، تشن إسرائيل عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.​​​​​​​