مصر تستهل قيادتها الاتحاد الدولي للغاز تمهيدا لرئاسته في 2028 وتفعل برنامجها العالمي للطاقة

رسميًا ولأول مرة، بدأت مصر توليها منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز، تمهيدًا لرئاستها المرتقبة للدورة (2028 – 2031)، عبر الجمعية المصرية للغاز والطاقة، ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في قدرتها على الإسهام برسم مستقبل الطاقة، كونها أول دولة من أفريقيا والشرق الأوسط تتولى هذا المنصب.

يتولى خالد أبو بكر، رئيس الجمعية المصرية للغاز والطاقة، منصب نائب رئيس الاتحاد، ويشارك في اجتماعاته وفعالياته العالمية الكبرى كقمة العشرين ومؤتمرات المناخ، لضمان تنفيذ استراتيجية الاتحاد وتعزيز حضوره العالمي.

كما يشغل محمد فؤاد، السكرتير العام للجمعية، منصب المدير العام لفريق الرئاسة المصري للاتحاد، إضافة إلى رئاسته للجنة التنظيمية الوطنية للمؤتمر العالمي للغاز 2031، والمقرر عقده في مصر.

أما كريم شعبان، رئيس لجنة الاستراتيجية والتخطيط بالجمعية، فقد تولى منصب نائب رئيس اللجنة التنسيقية وعضوية اللجنة التنفيذية بالاتحاد، حيث يشرف على أعمال لجانه، ويسهم في إعداد برنامج العمل الثلاثي لعرضه على اللجنة التنفيذية.

وأكد خالد أبو بكر أن المنصب خطوة مهمة لتعزيز أمن الطاقة من خلال تطوير السياسات والبنية التحتية للغاز، وتحسين مرونة الصناعة في مواجهة تقلبات الأسعار، وتسريع التحول نحو مصادر طاقة أكثر استدامة، بالتنسيق مع الرئاسة الإيطالية للاتحاد.

وأضاف أن مصر تسعى لتحويل تجربتها إلى نموذج دولي يُحتذى به، وجذب مزيد من الاستثمارات الدولية، بما يعزز التنمية المستدامة ويكرّس دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.

واستعرض محمد فؤاد استراتيجية الجمعية الموسعة، التي تجاوزت قطاع الغاز الطبيعي لتشمل تقنيات منخفضة الكربون والطاقة المتجددة، انطلاقًا من قناعة بضرورة انتقال متوازن وشامل للطاقة.

وأوضح فؤاد أن الجمعية أطلقت مجلسًا استشاريًا يضم قيادات من القطاعين العام والخاص وشركاء دوليين، لتقديم رؤى حول فرص السوق، مع ضمان التوافق بين المبادرات والسياسات التنظيمية.

وقال كريم شعبان إن اللجنة التنسيقية تسعى لتعزيز التكامل بين فرق عمل الاتحاد وتوحيد المبادرات مع أولويات الدول الأعضاء، كما تساهم في التحضير لمؤتمر الغاز العالمي 2028، والتعاون على صياغة جلسات مؤتمر أبحاث الغاز.

واستعدادًا لرئاستها الاتحاد للفترة 2028 - 2031، تستعد مصر لاستضافة النسخة الـ31 من المؤتمر الدولي للغاز عام 2031، تزامنًا مع الذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد الدولي للغاز.

ويُعد هذا المؤتمر الحدث الأهم عالميًا في قطاع الغاز والطاقة، ويجمع الخبراء وصناع القرار لمناقشة أبرز تحديات القطاع، ما يعزز مكانة مصر في التحول الطاقي والابتكار، ويجعلها وجهة رئيسية للاستثمار والسياحة.