ريبييرو: سنواجه بورتو بحلم التأهل في المونديال

أكد خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على أن الأحمر سيخوض مواجهة بورتو البرتغالي من أجل تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم داخل المستطيل الأخضر لتحقيق نتيجة جيدة.

ويواجه النادي الأهلي فريق بورتو البرتغالي صباح بعد غدٍ الثلاثاء، على ملعب ميتلايف، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال خوسيه ريبييرو خلال المؤتمر الصحفي: "اللاعبون بذلوا مجهودُا كبيرًا في مواجهتي إنتر ميامي الأمريكي ثم بالميراس البرازيلي، وسوف يواصل الفريق بذل قصارى جهده لتحقيق الفوز، والفرصة ما زالت قائمة من أجل تحقيق نتيجة جيدة والصعود للدور القادم".

وأضاف المدرب الإسباني: "سنلعب مباراة الغد، من أجل حلم التأهل للدور القادم، وهذه هي هوية النادي الأهلي الذي لا يفقد الأمل حتى الرمق الأخير.. لقد جئنا إلى أمريكا لتحقيق نتائج جيدة".

وأتم خوسيه ريبييرو تصريحاته قائلًا: "المواجهتان السابقتان شهدتا فترات جيدة للفريق، حيث قدم اللاعبون خلالها مستوى جيدًا، ومن الصعب الحديث عن تلك الإيجابيات بسبب عدم تحقيق الفوز".