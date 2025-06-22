 الكويت: استهداف المنشآت النووية تطور خطير يهدد أمن واستقرار العالم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكويت: استهداف المنشآت النووية تطور خطير يهدد أمن واستقرار العالم

الكويت - (د ب أ)
نشر في: الأحد 22 يونيو 2025 - 1:39 م | آخر تحديث: الأحد 22 يونيو 2025 - 1:40 م

أعلنت الكويت، اليوم الأحد، أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث المتعاقبة التي تشهدها إيران، لا سيما تلك الأخيرة التي شملت استهدافاً لعددٍ من المنشآت النووية، في تطورٍ خطير يُهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وجددت الكويت، في بيان صحفي اليوم، التأكيد على إدانة الاعتداء على السيادة الإيرانية وانتهاك القوانين والمواثيق الدولية، ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن للاضطلاع بمسئولياتهما نحو وقف تلك الانتهاكات بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

ودعت الكويت إلى الوقف التام والفوري لكل أوجه التصعيد، والوقف التام للأعمال العسكرية، وإلى تحكيم لُغة الحوار، وضبط النفس، ومضاعفة الجهود الهادفة لإيجاد حلول سياسية من شأنها تحقيق أمن واستقرار المنطقة.

 

 

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