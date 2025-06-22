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عكست البورصة اتجاها وصعدت جميع مؤشراتها مع منتصف تعاملات جلسة اليوم، فصعد مؤشر "إيجي أكس 30" بنسبة 1.78% وصعد مؤشر "إيجي أكس 100" بنسبة 1.01% وارتفع مؤشر "إيجي أكس 70" بنسبة 0.88% ليصل إلى 8937.22 نقطة.

كانت أكثر الأسهم ارتفاعات خلال تعاملات الجلسة اوراسكوم للاستثمار القابضة بنسبة 7.81% كما صعد سهم شركة سماد مصر بنسبة 6.95% وارتفع سهم النصر للملابس والمنسوجات بنسبة 8.41%.

لامست خسائر البورصة الاسبوع الماضي نحو 7%، إذ بلغت 6.96%، تأثرا بشن إسرائيل حربا على ايران الجمعة الماضية.

وتصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة 4.1 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات الأكثر تداول خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 3.9 مليار جنيه.

ثم قطاع البنوك بقيمة 1.9 مليار جنيه، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة 1.6 مليار جنيه.