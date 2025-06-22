زعيمة المعارضة في بيلاروس تيخانوفسكايا تتعهد بالكفاح بعد إطلاق سراح زوجها

قالت المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا إنها ستواصل الكفاح من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان كزعيمة للمعارضة بعد إطلاق سراح زوجها من السجن.

وقالت في مؤتمر صحفي مع زوجها في فيلنيوس اليوم الأحد: "إنه على قيد الحياة ونحن معا مرة أخرى ونظل ملتزمين بمعركتنا".

وتم الإفراج عن سيرجي تيخانوفسكي أمس السبت مع 13 سجينا سياسيا آخرين بعد زيارة المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا كيث كيلوج إلى مينسك.

وأعربت تيخانوفسكايا عن شكرها للولايات المتحدة على جهودها لتأمين الإفراج عن السجناء.

وتحدث تيخانوفسكي عن قضاء خمسة أعوام في حبس انفرادي. ودعا المدون والسياسي الولايات المتحدة إلى العمل من أجل إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في بيلاروس.

وقال إن "(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب لديه مثل هذه القوة والإمكانيات، أنه بكلمة واحدة يمكنه تحرير جميع السجناء السياسيين. أطلب منه أن يقول هذه الكلمة الآن".

وأكد أن تيخانوفسكايا لا تزال زعيمة المعارضة.

وتم سجن تيخانوفسكي في عام 2020 بعد إعلانه عزمه الترشح لمنافسة رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو في انتخابات ذلك العام.

وبعد اعتقاله، خاضت زوجته، تيخانوفسكايا، السباق الانتخابي بدلا منه، وجذبت حشودا كبيرة دعما لها في مختلف أنحاء البلاد. وقد منحت النتائج الرسمية لوكاشينكو ولاية سادسة، إلا أن المعارضة والغرب ندّدوا بها واعتبروها انتخابات صورية.

وفي ظل الاحتجاجات غير المسبوقة التي اندلعت عقب إعلان النتائج، غادرت تيخانوفسكايا البلاد تحت ضغط من السلطات.

وفي وقت لاحق، حُكم على زوجها بالسجن لمدة 19 عاما ونصف بتهمة تنظيم أعمال شغب جماهيرية.