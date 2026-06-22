إبراهيم حسن يكشف موعد عودة منتخب مصر إلى سبوكين

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن المنتخب سيغادر في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت كندا، الثانية عشرة والنصف منتصف الليلة بتوقيت القاهرة، على متن طائرة خاصة، وفرها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إلى مدينة سبوكين الأمريكية ،عقب مواجهة منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس العالم 2026، والتي أقيمت بمدينة فانكوفر الكندية.

وأضاف حسن أن رحلة الطيران من مدينة فانكوفر الكندية إلى سبوكين الأمريكية تستغرق 45 دقيقة.

وفاز منتخبنا الوطني على نيوزيلندا، صباح اليوم، بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثانية للمجموعة السابعة بالمونديال، ليتصدر المجموعة بأربع نقاط، بعدما كان قد تعادل مع بلجيكا بهدف لمثله في الجولة الأولى.