العثور على حطام غواصة فرنسية بعد أكثر من 50 عاما على غرقها

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، اليوم الاثنين، العثور على حطام غواصة تابعة للبحرية الفرنسية بعد مرور 51 عامًا على غرقها ووفاة جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 52 شخصا.

وذكرت وزارة الدفاع الفرنسية أنه تم العثور على حطام الغواصة "مينيرف" على عمق 2400 مترا تحت سطح الماء على بعد 45 كيلومترا قبالة سواحل ميناء تولون الفرنسي على البحر المتوسط.

وقالت بارلي في تغريدة على موقع تويتر: "لقد عثرنا على مينيرف.. إنه نجاح وارتياح وانتصار تقني.. تعاطفي مع العائلات التي انتظرت طويلًا حلول هذه اللحظة".

واختفت الغواصة مينيرف يوم 27 يناير عام 1968 بعد إلغاء تدريب مشترك مع سفينة دورية قبالة سواحل تولون بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت وزارة الدفاع الفرنسية أن أعمال البحث عن الغواصة عامي 1968 و1970 باءت بالفشل لأنه لم يكن من الممكن آنذاك البحث في أعماق تزيد عن ألفي متر.