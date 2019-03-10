بومبيو يشكر المكسيك على الحد من الهجرة غير الشرعية

أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي يزور المكسيك حاليا، بجهود الجارة الجنوبية في خفض أعداد المهاجرين غير الشرعيين، وذلك قبل يوم واحد من الموعد النهائي الذي فرضته واشنطن لتقييم التقدم المحرز.



وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد "تشير المؤشرات الأولية" إلى أن الجهود المكسيكية "تؤدي إلى انخفاض تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة".



وتوصلت الدولتان في 7 يونيو الماضي إلى اتفاق وافقت بموجبه المكسيك على بذل المزيد من الجهد لمنع الهجرة من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة من أجل تجنب فرض رسوم جمركية عقابية هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وبدأت المكسيك باتخاذ تدابير من بينها نشر قوات على حدودها مع الولايات المتحدة وجواتيمالا.



وتقول شرطة الحدود الأمريكية إنها سجلت انخفاضا بنسبة 28 بالمئة في عدد المهاجرين غير الشرعيين في شهر يونيو مقارنة بشهر مايو الماضيين.



وكانت الولايات المتحدة قد هددت أيضًا بأنها اذا توصلت إلى نتائج مفادها أن المكسيك لم تحرز تقدماً كافياً، فإنها ستعلن أن المكسيك "دولة ثالثة آمنة"، ما يعني أن المهاجرين من أمريكا الوسطى سيتعين عليهم عندئذ التقدم بطلب للحصول على اللجوء في المكسيك، وليس في الولايات المتحدة.



لكن وزارة الخارجية المكسيكية قالت إن وزير الشؤون الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد أبلغ بومبيو أنه بسبب التقدم المحرز، فإنه "لا يعتبر أن من الضروري البدء في أي نوع من المفاوضات" بشأن اتفاق دولة ثالثة.