صندوق تقاعد أمريكي يقاضي «آليانز» الألمانية للتأمين بسبب خسارة 774 مليون دولار

أقام صندوق تقاعد أمريكي دعوى قضائية ضد إحدى وحدات إدارة الأصول التابعة لمجموعة التأمين الألمانية آليانز بتهمة تبني "استراتيجية متهورة" في ظل جائحة كورونا، مما أدى إلى خسارة 774 مليون دولار "خلال أسابيع".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن صندوق تقاعد معلمي أركانساس بالولايات المتحدة أقام الدعوى أمام محكمة مانهاتن الاتحادية مساء أمس الأول الاثنين، يتهم فيها "آليانز جلوبال إنفستورز" بالمراهنة على تقلبات السوق المتزايدة في أواخر فبراير وأوائل مارس الماضيين في محاولة لاستعادة الخسائر التي تكبدته في وقت سابق من فبراير.

وقال الصندوق في شكواه إن "آليانز جلوبال إنفستورز قامرت بطريقة متهورة وغير عقلانية مما أدى إلى خسائر جسيمة بالنسبة للصندوق، وقد بددت خلال أسابيع قليلة مئات الملايين من الدولارات من مدخرات معلمي المدارس التي تراكمت على مدار سنوات حياتهم".

ورفضت الشركة هذه الاتهامات. وقالت في بيان إن "ببساطة، الفرضية التي تقوم عليها الدعوى غير صحيحة وليس لها أساس، لأن الأموال في محفظة استثمارات ستراكتشرد ألفا لم تختلف عن استراتيجيتها الاستثمارية.. كل تحليلاتنا تشير إلى أن المحفظة كانت تدار طوال الوقت من أجل تحقيق المستهدف منها ووفقا لتصميمها".

وأضافت الشركة أنه في حين أن الخسائر التي تعرضت لها "محبطة"، لكنها لا تمثل أي أساس قانوني لمقاضاتها.