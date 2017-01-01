قال المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا والعضو المنتدب، إنه بناءً على التوجهات العامة للدولة و تكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بالاهتمام بجودة مياه الشرب المنتجة؛ يقوم قطاع المعامل والجودة بالشركة برفع أكثر من 9000 عينه مياه شهريًا من المحطات والشبكات بجميع قري ونجوع المحافظة وتحليل العينات كيماويًا وبكتريولوجيا، حيث يتم رفع عدد 4795 عينة من المحطات السطحيه وعدد 1495 عينة من شبكات المياه وعدد 809 عينة من المحطات النقالي هذا بالاضافة إلى رفع وتحليل 1377 عينة من العمليات الجوفيةوذلك للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية.

وأضاف الشهاوي، أنه يتم تنفيذ جميع خطط الغسيل لجميع الشبكات وتنفيذ خطط الغسيل لجميع الخزانات الأرضية لجميع المحطات في الأفرع التابعة للشركة وكذلك رفع عينات بعد إتمام عمليات الغسيل والتعقيم للتأكد من مطابقة العينات للمعيير القياسية.

وأوضح أن الشركة فعلت العديد من الأرقام للتواصل مع المواطنين لاستقبال وحل الشكاوى، حيث يمكن للعميل التواصل من خلال التليفون الارضى ١٢٥ أو الموبايل ٠١٢٧١١٩٦١٩٦او الواتس ٠١٢٧١٢٦٩٥٨٧ هذا بالإضافة إلى صفحة الشركة على الفيس بوك شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا والتي يمكن متابعتها من خلال الرابط التالي

https://www.facebook.com/menia.water/