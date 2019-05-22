ندوة لمناهضة أشكال العنف ضد المرأة بجنوب سيناء

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، فعاليات الندوات التوعوية تحت بعنوان "مستقبلها أمانة بين أيديك"، وذلك تفعيلًا لمبادرة "معًا ضد العنف" لمناهضة كافة أشكال العنف، تحت رعاية وزير التنمية المحلية، وإشراف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وألقت الندوة سماح زكي، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، بحضور 45 من ربات البيوت بقرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء، مع اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتأتي الندوة لمناهضة السلوكيات الخاطئة، ومنها الزواج المبكر، وختان الإناث، بالتنسيق مع مديريات الصحة والسكان، والأوقاف، والتربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء.

وتطرقت الندوة لرأي الطب والعلم والدين في خطورة الزواج المبكر وختان الإناث، وتأثيره على مستقبل الفتيات، وفي نهاية اللقاء تلقى الحاضرين الأسئلة والاستفسارات حول موضوعات ختان الإناث والزواج المبكر.