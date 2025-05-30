مسئول في حماس لـ رويترز: نراجع الرد الإسرائيلي على مقترح ويتكوف بدقة

قال مسئول في حركة حماس، اليوم الجمعة، إن الحركة تلقت ردًا إسرائيليًا على مقترح المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف، بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن الحركة تقوم بمراجعته بدقة.

وأضاف القيادي في حماس باسم نعيم لوكالة "رويترز" أن قيادة الحركة تجري حاليًا مراجعة شاملة للمقترح الجديد، موضحًا أن الرد الإسرائيلي لا يلبي أيا من المطالب العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، مضيفا أن الهدف الأساسي من الرد هو ترسيخ الاحتلال.

من جهتها، نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن قيادي في حماس قوله إن مقترح ويتكوف الأخير بشأن غزة يعد "ورقة إسرائيلية".

وأوضح القيادي أن الحركة مستعدة "لإعادة جميع الرهائن في يوم واحد، وتريد فقط ضمانًا بعدم عودة الحرب بعد ذلك".

وفي وقت سابق، ذكر موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي أن حماس تطالب بضمانات قوية بأن الهدنة المؤقتة ستؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وأن إسرائيل لن تستأنف القتال من جانب واحد كما حدث في مارس الماضي.

كما ترى الحركة أن الاقتراح لا ينص صراحةً على انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى خطوط ما قبل انهيار الهدنة السابقة، التي انهارت في 18 مارس الماضي.

وأشارت حماس أيضًا إلى غموض آلية توزيع المساعدات الإنسانية، لا سيما فيما يتعلق بصندوق المساعدات الجديد الذي تم إطلاقه مؤخرًا.