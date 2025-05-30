شرطة دبي تضبط تشكيلا عصابيا يضم 41 متسولا يقطنون في فندق

ضبطت شرطة دبي 41 متسولاً من جنسية عربية، يشكلون فيما بينهم عصابة للتسول، وكانوا جميعاً يقطنون في فندق واحد.

وأعلنت اليوم الجمعة أن إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية رصدت أفراد العصابة الذين كانوا يستغلون الفندق في إدارة مهاهم التسول، وعثرت بحوزتهم على أكثر من 60 ألف درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم).

وذكرت في بيان أن المتسولين كانوا يقومون ببيع المسابح وبعض الاكسسوارات لغرض التسول.

وتابعت:"بعد البحث والتحري تم ضبط 28 من أفراد العصابة وتبين أنهم دخلوا الإمارات بتأشيرة زيارة ويقيمون في فندق"، مضيفة أنه تم في اليوم الثاني ضبط باقي أفراد العصابة بالتنسيق مع إدارة الفندق، وكانوا على وشك مغادرته إلى مكان آخر، حيث اعترفوا بتكوين التشكيل العصابي بغرض التسول، وتم تحويلهم إلى الجهات المُختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".