مصطفى شوبير يُودع حمزة علاء برسالة مؤثرة بعد رحيله عن الأهلي

وجّه مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، رسالة وداع مؤثرة إلى زميله حمزة علاء، بعد إعلان رحيله رسميًا عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، صورًا تجمعه بحمزة علاء، وعلّق قائلًا: "كنت أكثر من مجرد زميل، أو صديق، أو حتى أخ.. وداعًا حمزة، وشكرًا لك على كل شيء".

وأضاف: "أتمنى لك كل التوفيق في أيامك القادمة.. حظًا سعيدًا يا صديق الطفولة".

وكان النادي الأهلي قد أعلن رحيل الثلاثي حمزة علاء، رامي ربيعة، وأكرم توفيق عن الفريق الأول، بعد نهاية عقودهم، في ظل عدم التوصل لاتفاق لتمديدها، ورغبة بعضهم في خوض تجربة الاحتراف الخارجي.

You were more than a teammate, a friend, or a brother. Goodbye and thank you for everything Hamza. Wishing you all the best in your coming days



Good luck childhood friend ❤️ pic.twitter.com/ROv3CmzRST