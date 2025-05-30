ارتفاع حصيلة شهداء غارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 20

ارتفعت حصيلة الشهداء جراء الغارات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة، إلى 20 شهيدًا، بحسب ما أفادت به مصادر طبية فلسطينية.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" أن سبعة مواطنين استُشهدوا، وأصيب عدد آخر، في قصف استهدف منزلًا في منطقة جباليا النزلة شمالي القطاع.

كما استُشهد فلسطينيان في قصف استهدف مركبة مدنية في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، إلى جانب ثلاثة شهداء سقطوا في قصف على تجمع للمواطنين في حي الصفطاوي شمالي غزة.

وأشارت الوكالة إلى استشهاد مواطنَين اثنين في قصف على مفترق الشهداء الستة بمخيم جباليا، واستشهاد مواطن في غارة استهدفت خيمة تؤوي نازحين في شارع روني بمنطقة المواصي غرب خان يونس.

كما استُشهدت سيدة وأُصيب آخرون في غارة على منزل في جباليا البلد، بينما استُشهد طفل برصاص جيش الاحتلال شمال غرب رفح جنوب القطاع.

وفي مخيم جباليا، تم انتشال جثمان شهيد بعد قصف استهدف المنطقة، بينما استُشهد مواطن آخر وأُصيب عدد من النازحين في قصف على خيمة بمنطقة الصناعة غرب خان يونس.

وأفادت التقارير الميدانية بأن قوات الاحتلال نفذت عمليات نسف لمبانٍ سكنية في جنوب مدينة خان يونس، في وقت أصدر فيه جيش الاحتلال أوامر إخلاء جديدة لسكان جباليا البلد والعطاطرة في شمال القطاع، وأحياء الشجاعية والدرج والزيتون في مدينة غزة.

وكان قد أُعلن فجر اليوم الجمعة عن استشهاد 11 مواطنًا وإصابة آخرين في مناطق متفرقة شمالًا وجنوبًا.

ويوم أمس الخميس، استشهد أكثر من 70 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات استهدفت مناطق عدة في القطاع.

ويعيش قطاع غزة أوضاعًا إنسانية كارثية في ظل مجاعة متفاقمة، بعد أن أغلقت قوات الاحتلال جميع المعابر منذ 2 مارس الماضي، مانعة دخول الغذاء والدواء والمساعدات والوقود، ما تسبب بتشريد نحو 1.5 مليون إنسان من أصل 2.4 مليون نسمة، بعد تدمير منازلهم.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أسفرت عن أكثر من 177 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلًا عن أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض.