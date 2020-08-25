اقام الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة اليد بقيادة الإسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني محاضرة فنية بالفيديو للاعبي المنتخب استعدادا لمواجهة البرتغال يوم 24 يونيو الجاري في أول مباريات الفريق بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 المقامة خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس.
وحرص المدير الفني على عرض تحليل أداء وتسجيلات لمنتخب البرتغال وأيضا تحليل أداء وتسجيلات لأخر مباريات المنتخب الوطني خلال المعسكر الذي أقيم في أوروبا قبل الحضور لطوكيو.
ويترأس بعثة المنتخب الوطني فى أولمبياد طوكيو أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد. وكان المنتخب الوطني قد خاض أمس تدريب مشترك ومباراة تجريبية مع مظيره الأسباني.
ويتكون الجهاز الفنى للمنتخب من روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني – أنطونيو يورينتي مدرب مساعد – فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى – دكتور محمد شوقي طبيب المنتخب – نور أبو زيد مدير المنتخب.
وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد قد أعلن اليوم زيادة عدد قائمة لاعبي كل منتخب مشارك في أولمبياد طوكيو لعدد 17 لاعب بدلا من 16 لاعب حيث أصبحت القائمة الرئيسية لكل منتخب تضم 15 لاعب بالإضافة إلى لاعبين احتياطي للقائمة وفي المباريات يتم تسجيل عدد 14 لاعب و تسجيل 5 أفراد ضمن كل جهاز فني بحيث يتم تسجيل مدرب ومدرب مساعد ومدرب حراس مرمى و ادارى الفريق وطبيب الفريق.
ويخوض المنتخب الوطني منافسات أولمبياد طوكيو ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات “منتخب الدنمارك – منتخب السويد – منتخب البرتغال – منتخب اليابان – منتخب البحرين”. فيما تضم المجموعة الاولى : منتخب النرويج - منتخب فرنسا - منتخب المانيا - منتخب البرازيل - منتخب اسبانيا - منتخب الارجنتين.