اقام الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة اليد بقيادة الإسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني محاضرة فنية بالفيديو للاعبي المنتخب استعدادا لمواجهة البرتغال يوم 24 يونيو الجاري في أول مباريات الفريق بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 المقامة خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس.

وحرص المدير الفني على عرض تحليل أداء وتسجيلات لمنتخب البرتغال وأيضا تحليل أداء وتسجيلات لأخر مباريات المنتخب الوطني خلال المعسكر الذي أقيم في أوروبا قبل الحضور لطوكيو.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني فى أولمبياد طوكيو أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد. وكان المنتخب الوطني قد خاض أمس تدريب مشترك ومباراة تجريبية مع مظيره الأسباني.

ويتكون الجهاز الفنى للمنتخب من روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني – أنطونيو يورينتي مدرب مساعد – فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى – دكتور محمد شوقي طبيب المنتخب – نور أبو زيد مدير المنتخب.

وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد قد أعلن اليوم زيادة عدد قائمة لاعبي كل منتخب مشارك في أولمبياد طوكيو لعدد 17 لاعب بدلا من 16 لاعب حيث أصبحت القائمة الرئيسية لكل منتخب تضم 15 لاعب بالإضافة إلى لاعبين احتياطي للقائمة وفي المباريات يتم تسجيل عدد 14 لاعب و تسجيل 5 أفراد ضمن كل جهاز فني بحيث يتم تسجيل مدرب ومدرب مساعد ومدرب حراس مرمى و ادارى الفريق وطبيب الفريق.

ويخوض المنتخب الوطني منافسات أولمبياد طوكيو ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات “منتخب الدنمارك – منتخب السويد – منتخب البرتغال – منتخب اليابان – منتخب البحرين”. فيما تضم المجموعة الاولى : منتخب النرويج - منتخب فرنسا - منتخب المانيا - منتخب البرازيل - منتخب اسبانيا - منتخب الارجنتين.