نشطاء سودانيون: هجوم يشتبه بأنه بطائرة مسيرة على مستشفى يسفر عن مقتل 6 أشخاص

ذكر مسئولون سودانيون ونشطاء حقوقيون أن هجوما يشتبه بأن قوات الدعم السريع شنته بطائرات مسيرة اليوم الجمعة استهدف مستشفى شمالي السودان، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإخراج المستشفى من الخدمة.

وألقت مجموعة "محامو الطوارئ" باللائمة على قوات الدعم السريع في الهجوم على مستشفى الأبيض الدولي، في الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وأضافت أن 15 شخصا آخر أصيوا إثر الهجوم.

وذكرت المستشفى في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن الهجوم أسفر عن ضرر بالغ بمبناها الرئيسي. وتم تعليق الخدمات في المستشفى، التي تعد المنشأة الطبية الرئيسية التي تخدم المنطقة، حتى إشعار آخر.

وذكرت مجموعة "محامو الطوارئ"، التي ترصد حرب السودان، أن الهجوم على المستشفى كان جزءا من هجوم على نطاق واسع بالمدفعية على المدينة، التي يسيطر عليها الجيش. وتقع الأبيض على بعد 363 كيلومترا جنوبي الخرطوم.