 العراق: مقتل واصابة طفلين جراء اندلاع حريق داخل مخيم للنازحين في السليمانية - بوابة الشروق
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العراق: مقتل واصابة طفلين جراء اندلاع حريق داخل مخيم للنازحين في السليمانية

أ ش أ
نشر في: الخميس 22 يوليه 2021 - 4:39 م | آخر تحديث: الخميس 22 يوليه 2021 - 4:39 م
أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الخميس باندلاع حريق في مخيم أشتي للنازحين في محافظة السليمانية، مشيرا إلى وقوع ضحايا بينهم أطفال.

وقال المصدر - حسبما نقلت قناة السومرية نيوز - إن "مخيم أشتي للنازحين في محافظة السليمانية شهد اندلاع حريق في عدد من الخيم بسبب ماس كهربائي.

وأشار المصدر إلى أن الحريق أودى بحياة طفل وإصابة آخر كحصيلة أولية، مؤكدا أن الأطفال من سكنة محافظة صلاح الدين ناحية يثرب و أطراف الدجيل".

وبين المصدر أن "فرق الإطفاء هرعت إلى مكان الحادث لإطفاء الحريق ومنع انتشاره إلى باقي المخيم".

يشار إلى أن مخيم أشتي في السليمانية، قد شهد عدة حرائق في أوقات سابقة وأغلبها بسبب ماس كهربائي وسوء إدارة المخيم.

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