مصرع شخص وإصابة آخر في مشاجرة بين عائلتين في الفيوم

لقي فلاح مصرعه وأصيب أخر في مشاجرة بين عائلتين بقرية بنى صالح والزاوية بالفيوم بعد نشوب مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على حدود أرض زراعية بينهما تم نقل الجثة إلى المشرحة والمصاب إلى المستشفى العام.

تلقى اللواء رمزى المزين مدير أمن الفيوم إخطارا من اللواء صبري عزب مدير المباحث يفيد ورود بلاغ بوقوع مشاجرة بين عائلتين إحداهما من قرية بنى صالح والأخرى من الزاوية بسبب الخلاف على حدود أرض زراعية بين طرفي المشكلة.

انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ وتم فرض كردون أمني حول أهالي طرفي المشاجرة بالقريتين لمنع تجدد الاشتباكات مرة أخري وتبين من معاينة المباحث أن المشاجرة وقعت بين عائلتي زعزوع من قرية زاوية الكرادسة وعائلة قنديل بقرية بني صالح، وأسفرت عن مصرع "ناصر 40 سنة" فلاح من العائلة الأولى، وإصابة شخص آخر من العائلة الثانية تم نقله إلى العناية المركزة تم نقل الجثة إلى المشرحة والمصاب إلى المستشفى العام وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.