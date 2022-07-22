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استقرت أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، بالسوق المحلي.

وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:

استقر سعر طن "حديد عز" تسليم أرض المصنع ليسجل 17670 جنيها.

استقر سعر طن السويس للصلب تسليم أرض المصنع عند 17570 جنيها.

استقر سعر طن "حديد العشرى" سليم أرض المصنع عند 17500 جنيه.

استقر سعر طن "حديد بشاي" تسليم أرض المصنع عند 17500 جنيه.

استقر سعر طن "حديد المصريين" تسليم أرض المصنع عند 17570 جنيها.

سجل سعر طن "حديد العتال تسليم أرض المصنع عند 17550 جنيها.

استقر سعر طن "حديد المراكبي" تسليم أرض المصنع عند 17550 جنيها.

• وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

استقر سعر طن أسمنت المسلح مسجلا 1370 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت النصر مسجلا 1350 جنيها.

واستقر أسمنت لافارج ليسجل 1360 جنيها للطن.

استقر أسمنت وادي النيل ليسجل 1350 جنيها للطن.

واستقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل نحو 1370 جنيها.

وثبت سعر أسمنت السويدي عند 1380 جنيها للطن.

وتعتبر تلك الأسعار هي تسليم أرض مصنع، ويضاف إليها تكاليف الشحن والنقل وهامش ربح التاجر.