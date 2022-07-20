«مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ» تنظم ندوات للتوعية بالتغيرات المناخية بأسيوط والإسكندرية وأسوان

تواصل المنصات المحلية بالمحافظات، في إطار مبادرة المكتب العربي للشباب والبيئة برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي تحت عنوان "بلدنا تستضيف قمة المناخ 27 " لحشد الجهود الوطنية وتفعيل دور المشاركة المجتمعية نحو الاستعداد الأمثل لمؤتمر المناخ القادم cop 27 في مدينة شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر المقبل، فعالياتها حول التغيرات المناخية.

وفى هذا الصدد، عقدت المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» في محافظة أسيوط، اليوم/الخميس/، ندوة توعية تناولت جهود الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وعلاقتها بظاهرة تغير المناخ، وذلك بمعهد «فؤاد الأول» الثانوي الأزهري بمدينة أسيوط.

كما نفذت المنصة المحلية للمبادرة بمحافظة أسيوط، من خلال جمعية الطفولة والتنمية، بمقر الوحدة المحلية لقرية «أم القصور»، بمركز منفلوط، ندوة توعوية حول أثر الزيادة السكانية على التغيرات المناخية، استهدفت 25 فرداً من العاملين بالوحدة المحلية والمواطنين المترددين على الوحدة المحلية للقرية.

وتناولت الندوة التعريف بمؤتمر التغيرات المناخية الــ 27 الذى سيعقد بشرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، والتعريف بالمنصة المحلية، وبمبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ، وتمت مناقشة تأثير النمو السكانى على البيئة، وكيفية الحفاظ على الترع والمصارف من التلوث البيئىى، بالاضافة إلى التوعية بأضرار الحرق المكشوف وأثره على البيئة وصحة المواطنين.

وفى ختام الندوة ، طالب المشاركون بضرورة تحويل الموتوسيكلات والتروسيكلات للعمل بالغاز الطبيعى بالقرى، مع حصر المصانع الملوثة، وكذلك ضرورة زيادة صناديق تجميع القمامة، ومشاركة الشباب والمجتمع المدنى في أعمال النظافة والتجميل بالقرية.

وفى محافظة الإسكندرية، نظمت المنصة المحلية للمبادرة ندوة توعوية حول تغيرات المناخ داخل قرية الأمل، بحضور كل من الدكتور سامح رياض، رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية ومنطقة غرب الدلتا، والدكتورة ندى ثابت، عضو مجلس النواب ورئيسة مجلس أمناء جمعية «قرية الأمل»، والدكتورة سوسن العوضي، منسقة منصة الإسكندرية ومطروح ومدير وحدة الوعي البيئي وتغيرات المناخ بمجلس الشباب المصري، وثروت عبدالرحمن، رئيس مؤسسة «شباب 2030»، والدكتور سامح سعيد، عضو وحدة الوعى البيئي وتغيرات المناخ بمجلس الشباب المصري، وأيمن عبدالحميد، عضو مجلس أمناء مؤسسة «شباب 2030».

وتحدث الدكتور سامح رياض، خلال الندوة عن الحوار الوطني للتغيرات المناخية واستراتيجية مصر للتغيرات المناخية 2050، بينما قامت الدكتورة سوسن العوضي بالتعريف بمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، وميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية، فى حين قامت الدكتورة أميرة هلالي، عضو هيئة تدريس كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، بتنفيذ ورشة زراعة، ومحاضرة نظرية حول ألواح الطاقة الشمسية، واختتم اللقاء بجولة تفقدية بقرية الأمل، لمتابعة ورشة الغزل، وورشة النجارة، للمتدربين من ذوي الهمم.

وفي إطار مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، عقدت المنصة المحلية للمبادرة في محافظة أسوان، ندوة للتوعية بقضايا التغيرات المناخية، في قرية «البحيرة»، بالتعاون مع جمعية «سر الحياة» بالقرية، وذلك بمقر ديوان الأقباط، استهدفت عدداً من السيدات في القرية.

وتحدثت فاطمة مصطفى حسين، عضو المنصة المحلية، عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الزراعة والإنتاج الحيواني والداجني، وكيفية تمكين المرأة في ظل التغيرات المناخية، وتوفير فرص زيادة الدخل للسيدات الريفيات، عن طرق وأدوات بسيطة.

كما نفذت المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان لقاء جديدا للفتيات فى حملة "كونى صديقة للبيئة".

وقال الدكتور أحمد أبوكنيز منسق المنصة، إن المنصة تستهدف الفتيات وهن يمثلن شريحة هامة يتوجب العمل معهن لأنهن أمهات المستقبل وسوف يساهمن كثيرا فى التكيف مع التغيرات المناخية، كما أن إطلاعن على المهن التراثية وتدريبهن عليها أمر هام فإتقان مهنة النول يعتبر تمكينا اقتصاديا للفتاة فى ظل التراجع المتوقع للدخول بسبب التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

ومن جهة أخرى، يحتفل منتدى القاهرة للتغير المناخي، بالتعاون مع معهد جوته الألماني ووزارتي البيئة والتعليم في مصر، يوم الأحد المقبل، بختام فعاليات المشروع البيئي لطلاب عدد من المدارس المصرية المشتركة في مبادرة مدارس المستقبل، والذي جرى تحت عنوان «أبطال البيئة ECO-Heroes»، وذلك بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة.

ويهدف المشروع، الذي تم تنفيذه في إطار الإعداد لاستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP-27)، إلى تعريف طلاب العديد من المدارس من محافظات الإسكندرية والقاهرة والبحيرة وسوهاج بالقضايا البيئية، وقضايا التغير المناخي في بيئتهم المحلية، والأضرار الناتجة عنها، والتفكير في حلول لها، كما يهدف إلى رفع الوعي البيئى بين طلاب المدارس، حتى لا يقتصر العمل البيئي بين الشباب والنشء على القاهرة فقط، والخروج بالعمل البيئي إلى باقي المحافظات.

وقام طلاب المدارس من تلك المحافظات بمساعدة من منظمات المجتمع المدني، بعقد ورش عمل وزيارات ميدانية على مدار أربعة أسابيع متواصلة، للتعرف على المشاكل البيئية في بيئتهم المحلية، واقتراح حلول لها من خلال مشروعات قاموا بتنفيذها.

وتخلل الاحتفال عرض نماذج من تلك المشروعات الطلابية البيئية، عبر فيديوهات تسجيلية قصيرة، وسيتم تقديم جوائز رمزية لطلاب أفضل مشروعات يتم عرضها.