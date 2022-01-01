لافروف: موسكو لا تأجج أزمة الغذاء وسوف تفي بالتزامات بالتصدير لأفريقيا

ذكر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده لا تأجج أزمة غذائية، وتعهد بأنها سوف تواصل تقديم شحنات الغذاء والطاقة، مستوفية الاتفاقيات الدولية.

وفي مقال ظهر في العديد من الصحف قبل رحلة إلى أفريقيا، كتب لافروف أن "تكهنات الدعاية الغربية والأوكرانية، التي مفادها أن روسيا ربما تصدر الجوع، لا أساس لها من الصحة مطلقا".

وشدد لافروف على أن المشاكل بدأت خلال جائحة فيروس كورونا عندما استخدم الغرب أمواله في تحويل السلع وسلاسل الغذاء، مما تسبب بالتالي "في أن يتفاقم سوءا وضع الدول النامية المعتمدة على واردات الغذاء".

وقال "روسيا سوف تواصل الوفاء بشكل شامل بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بتصدير الغذاء والسماد وموارد الطاقة وغيرها من السلع الحيوية لأفريقيا".

وبحسب للرئاسة التركية، يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش والرئيس التركي رجب طيب إردوغان وممثلون من روسيا وأوكرانيا التوقيع على اتفاق لتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في اسطنبول اليوم الجمعة.

وتنفي روسيا اتهامات دول غربية بأنها تمنع تصدير الحبوب الأوكرانية منذ غزوها لأوكرانيا في الرابع والعشرين من شباط/فبراير الماضي،وأرجعت السبب وراء عدم تصدير الحبوب للألغام البحرية التي زرعتها كييف.