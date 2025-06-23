الصحة السورية: ارتفاع ضحايا تفجير كنيسة مار إلياس إلى 25 قتيلا و63 مصابا

أفادت وزارة الصحة السورية، اليوم الاثنين، بارتفاع عدد ضحايا تفجير كنيسة مار إلياس بمنطقة الدويلعة في دمشق إلى 25 قتيلًا، و63 مصابًا.

وزارة الصحة في تصريح لـ سانا: ارتفاع عدد ضحايا تفجير كنيسة مار إلياس بمنطقة الدويلعة في دمشق إلى 25، و63 مصاباً.#سانا pic.twitter.com/CaePf4cBnI — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) June 23, 2025

وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، في مؤتمر صحفي، مساء الأحد، بأن التقييمات الأولية تشير إلى أن هجوم كنيسة مار إلياس في دمشق نفذه تنظيم «داعش» الإرهابي.

وتقع كنيسة مار إلياس الى جانب عدد من الكنائس في حي دويلعة، والذي يعتبر أغلب سكانه من اتباع الديانة المسيحية.

ويعد هذا الهجوم الأول من نوعه في العاصمة السورية، منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر، وهو أيضاً أول هجوم داخل كنيسة في سوريا منذ اندلاع الأزمة في البلاد عام 2011، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب «فرانس برس»، تعرضت كنائس أخرى سابقاً لأضرار أو هجمات في محيطها خلال النزاع، لكن لم يُستهدف أي منها بشكل مباشر.

وقال مصدر أمني لـ«رويترز»، طلب عدم الكشف عن هويته، إن رجلين متورطين في الهجوم، أحدهما الذي فجّر نفسه.