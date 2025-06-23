«الأرتيست» يختتم موسمه السابع كامل العدد على مسرح الهناجر

اختتم العرض المسرحي "الأرتيست" مساء الأحد آخر ليالي عروض موسمه السابع على مسرح مركز الهناجر للفنون بأرض أوبرا القاهرة، وسط حضور جماهيري كثيف رفع لافتة "كامل العدد".

وكانت إدارة مركز الهناجر قد نوهت صباح أمس عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" بنفاد تذاكر العرض، إلا أن الإقبال الشديد دفع عددًا من الجمهور للحضور على أمل إتاحة أماكن إضافية، مما اضطر فريق العمل للاعتذار لهم.

شهدت الليلة الختامية حضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم الفنان علي الحجار والفنانة ليلى عز العرب.

العرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور، ويستلهم قصته من حياة الفنانة الراحلة زينات صدقي، حيث يُبرز معاناة الممثل وتحدياته في المجال الفني.

يشارك في بطولة "الأرتيست" نخبة من الفنانين، منهم: هايدي عبد الخالق، فاطمة عادل، إيهاب بكير، ومحمد زكي.

العمل من تأليف وإخراج محمد زكي، ويضم فريقًا فنيًا يشارك في تصميم الديكور فادي فوكيه، والأزياء أميرة صابر ومحمد ريان، والمكياج إسلام عباس، فيما شاركت أسماء السيد في كتابة النص، بمساعدة إخراجية من أحمد شبل ومروة حسن.