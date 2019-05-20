ميناء دمياط يستقبل 3 أوناش عملاقة

استقبل ميناء دمياط اليوم السفينة ZHEN HUA 15 والتي ترفع علم هونج كونج، ويبلغ طولها 233 مترا، وبعرض 32 مترا، وغاطس 9.5 متر، وتحمل على متنها 3 أوناش رصيف عملاقة، بإجمالي وزن 4092 طن، مخصصة للعمل على الأرصفة الخاصة بمحطة الحاويات، التابعة لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع.

وأكد بيان أصدره المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الجمعة، على أن الأوناش تعد من أحدث أوناش الحاويات في العالم، من انتاج شركة ZPMC العالمية، ويبلغ ارتفاعها 51 مترا، وعرض 27 مترا، وطول ذراع 71 مترا، ويستطيع تحميل الحاويات وزن 90 طنا.

وأوضح اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن دخول الأوناش الخدمة بمحطة الحاويات يعد إضافة جديدة وقوية، تزيد من قدرة الميناء على التعامل مع الأجيال الجديدة من سفن الحاويات العملاقة، بالتزامن مع عملية التعميق التي يقوم بها الميناء للممر الملاحي، وحوض الدوران وعملية التدعيم والتعميق لأرصفة محطة الحاويات بالميناء.