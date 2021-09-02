واشنطن: تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات «إف ــ 16» خلال أسابيع

روسيا تتهم أوكرانيا باستخدام قنابل عنقودية فى منطقة حدودية.. وزيلينسكى: جسر القرم هدف عسكرى مشروع لنا

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات «إف ــ 16» فى غضون أسابيع، فى وقت اتهمت فيه روسيا، اليوم، أوكرانيا بمحاولة شن هجوم على «جسر القرم» بواسطة طائرة بدون طيار «درون» بعدما اعتبر الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى أن الجسر هدف عسكرى مشروع لبلاده.

وقال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان خلال مشاركته فى «منتدى أسبن للأمن» فى الولايات المتحدة، إن بلاده ستبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات «إف ــ 16» فى غضون أسابيع.

وأضاف: «نحن حاليا بصدد العمل مع زملائنا فى هولندا ورومانيا والدنمارك والنرويج ودول أخرى، لإنشاء المواقع وتحديد الطيارين وبدء التدريب».

وتابع: «لا يمكننى تحديد موعد محدد، لكن يمكننى القول إنها مسألة أسابيع وليست شهورًا، فتدريب الطيارين مهمة معقدة للغاية».

ومضى قائلا: «عندما نقرر فعل شىء هناك (أوكرانيا)، فإنه تقع على عاتق الولايات المتحدة وكل أعضاء حلف الناتو، «مسئولية التفكير حيال ردود الفعل الروسية، لأن ذلك له تأثيرات على المسائل الأمنية والاستقرار العالمى».

لكن سوليفان شدد على أن «الولايات المتحدة لن تترك الأوكرانيين دون قدرات دفاعية. ولهذا قرر الرئيس الأمريكى جو بايدن تضييق الفجوة من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة».

فى ذات السياق، شدد مستشار الأمن القومى الأمريكى على أن واشنطن «لا تخطط لتغيير النظام» فى روسيا، ولا تنصب جهودها على هذا الأمر، بل تركز على دعم أوكرانيا. كما قال سوليفان إن مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة «لم تعد تقاتل فى أوكرانيا حاليا».

إلى ذلك، أفادت قناة رسمية على تطبيق «تليجرام»، باستئناف حركة المرور على الجسر الذى يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، اليوم، وذلك بعد توقفها لفترة وجيزة، بالتزامن مع إعلان السلطات الموالية لموسكو عن محاولة أوكرانية بطائرة بدون طيار «درون» لمهاجمة بنى تحتية فى وسط شبه الجزيرة.

كان الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى قد أكد فى حديث عبر دائرة تلفزيونية إلى مؤتمر أسبن الأمنى إن الجسر الذى يربط شبه جزيرة القرم بروسيا هدف عسكرى مشروع إذ إنه «الطريق الذى يستخدم لتغذية الحرب بالذخيرة».

من جهته، قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، فى منشور على حسابه فى تليجرام، إن القوات الأوكرانية أطلقت ثلاث قنابل عنقودية على الأقل على قرية زورافليوفكا.

وأوضح أن «6 مناطق على الأقل من بيلجورود تعرضت للقصف بالمدفعية وقذائف الهاون ومسيرات كاميكازى الانتحارية». ولم يصدر تعليق فورى من الجانب الأوكرانى على الاتهامات الروسية.