 إعلام عبري: منفذ عملية الطعن في نتيف هعسراه شخص كندي دخل إسرائيل كسائح - بوابة الشروق
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إعلام عبري: منفذ عملية الطعن في نتيف هعسراه شخص كندي دخل إسرائيل كسائح

تعبيرية
تعبيرية

نشر في: الإثنين 22 يوليه 2024 - 12:52 م | آخر تحديث: الإثنين 22 يوليه 2024 - 12:52 م

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل منفذ عملية الطعن في نتيف هعسراه قرب مستوطنة سديروت في غلاف غزة، قائلة إنه مواطن كندي مسلم دخل إسرائيل كسائح.

وبحسب فضائية «الجزيرة»، أتى ذلك بعد أن قالت إذاعة جيش الاحتلال إن «منفذ العملية يحمل الجنسية الأمريكية».

وأصيب مستوطنان إسرائيليان، اليوم الاثنين، في عملية طعن قرب «نتيف هعسراه» بغلاف غزة، وفقا لوسائل إعلام عبرية.

وأكدت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، إصابة مستوطنين بعملية طعن على مدخل «نتيف هعسراه» قرب سديروت بغلاف غزة.

وذكرت القناة «13» العبرية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على منفذ عملية الطعن، ما أدى لاستشهاده، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «قدس برس».


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