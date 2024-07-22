مؤتمر بغداد يوصي بتعزيز العمل العربي المشترك لمكافحة المخدرات

دعا المشاركون في مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات إلى ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي في مواجهة تحدي انتشار المخدرات، والمؤثرات العقلية وتهريبها، حماية للمجتمعات من خطر هذه الآفة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأوصوا في ختام أعمال المؤتمر اليوم بتعزيز آليات العمل المشترك واعتماد مبدأ التكامل في العمل الأمني من أجل قطع طرق تهريب المخدرات ومنع زراعتها وتصنيعها بمختلف أشكالها، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمجرمين والمطلوبين بقضايا الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وحمايتها من الاختراق.

كما أوصى المشاركون باعتماد الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة، وإجراء عمليات التحقيق المالي الموازي والاستفادة من التكنولوجيا في عمليات الكشف والتعقب والرصد، وتكثيف جهود الرقابة والرصد والتتبع للمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تنشط في مجال الترويج والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ودراسة إمكانية التوسع في إنشاء مراكز تأهيل مدمني ومتعاطي المخدرات التي تساهم في تخليص الشباب من الإدمان.