الرئيس الإسرائيلي: نشكر بايدن على دعمه لنا

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شكر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج نظيره الأمريكي جو بايدن على "دعمه الثابت" لإسرائيل بعد الإعلان عن انسحابه من سباق الرئاسة الأمريكية.

وكتب هرتسوج على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) مساء الأحد: "أود أن أعرب عن خالص شكري لـ (الرئيس الأمريكي) جو بايدن على صداقته ودعمه الثابت للشعب الإسرائيلي خلال حياته المهنية الطويلة لعقود".

وأضاف هرتسوج : "كأول رئيس أمريكي يزور إسرائيل في وقت الحرب، وكحاصل على وسام الشرف الرئاسي الإسرائيلي، وكحليف حقيقي للشعب اليهودي، فهو رمز للرابطة التي لاتنفصم بين شعبينا".

وبعث بـ "أحر تمنياته" لجو بايدن، وزوجته السيدة الأولى جيل بايدن وجميع أفراد عائلته.