وزير الخارجية الأوكراني يزور الصين الأسبوع الجاري

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، إن وزير الخارجية دميترو كوليبا سيتوجه، غدا الثلاثاء، إلى الصين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

وتأتي زيارة كوليبا بدعوة من وزير الخارجية الصيني وانج يي، حسبما قالت الوزارة اليوم الاثنين.

وقالت إن القضية الرئيسية التي ستركز عليها المحادثات هي إنهاء الهجمات الروسية على أوكرانيا، ودور الصين في تحقيق سلام عادل ودائم.

وفي موسكو، رد الكرملين بحذر على الإعلان عن الزيارة.

وقال دمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بالنسبة لنا، علاقتنا مع الصين هي الأمر الرئيسي.. نعتزم الاستمرار في مسار تنمية العلاقات الروسية الصينية في كل المجالات".

وتعرضت أوكرانيا لغزو روسي شامل منذ أكثر من عامين. وحاولت كييف مرارا جذب بكين إلى جانبها، على الرغم من الشراكة "بلا حدود" التي أعلنها الرئيسان الصيني شي جينبينج والروسي بوتين في فبراير 2022 .

ويرى حلفاء كييف الغربيون أن الصين هي أحد الداعمين الرئيسيين لروسيا، على الرغم من أن بكين تقول إنها تنتهج موقفا محايدا في الحرب.