وزير المالية الإسرائيلي: سنفعل كل ما يمكن لمنع إقامة دولة فلسطينية على أراضينا

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن دولة الاحتلال ستفعل كل ما يمكن لمنع إقامة دولة فلسطينية على ما سماها «أرض إسرائيل».

ونقلت وكالة سبوتنيك عن سموتريتش قوله في تصريحات صحفية،: «قيادة الجيش لا تعرف حدودها وبدل تكثيف القتال تدعم صفقة تبادل غير شرعية».

وشدد على ضرورة عدم تخفيف الضغط العسكري على حركة حماس.

وأكد ضروة عدم وقف الحرب قبل تحقيق أهدافها بالقضاء على حماس وإعادة الأسرى واستعادة الأمن وفق قوله، مشيرا إلى أن دخول دائرة محادثات عقيمة مجددا ستضر بما سماها إنجازات الحرب.

وفي وقت سابق من اليوم، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نقاشا مع فريق التفاوض والمسؤولين الأمنيين بشأن صفقة الأسرى لدى حماس.

ووصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان له، النقاش بالمعمق، مشيرا إلى أن نتنياهو وجّه بإرسال وفد التفاوض لبحث الصفقة، يوم الخميس المقبل.