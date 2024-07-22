العراق والكويت يؤكدان استمرار التعاون ضمن المعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم الإثنين، استمرار التعاون ضمن المعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية.

وقالت مستشارية الأمن القومي في بيان، إنه تم التأكيد خلال لقاء الأعرجي والصباح، على استمرار التعاون بين البلدين ضمن المعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجانبين، وفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي.

وأضافت أن "اللقاء جاء على هامش أعمال مؤتمر بغداد الثاني لمكافحة الإرهاب المنعقد في بغداد"، لافتة إلى أنه "تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يخدم المصالح العليا المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين".