لماذا حذفت marvel شخصية إسرائيلية من فيلم Captain America: Brave New World الجديد؟

تسببت شركة مارفل الأمريكية في حالة من الجدل داخل الأوساط الإسرائيلية، فبعد سنوات أزالت شركة مارفل جميع الإشارات إلى الجذور الإسرائيلية، لشخصية من شخصياتها المعروفة في عالمها الخيالي من المواد الترويجية والدعائية لفيلم يتم الإعداد له حاليا.

وسببت الشخصية المسماة صابرا، رد فعل عنيف في عام 2022 عندما حيث تم الإعلان عن ظهورها في فيلم Captain America: Brave New World والإشارة إلى جذورها الإسرائيلية، وهو الفيلم الرابع في سلسلة Captain America، وقد دفع ذلك شركة Marvel إلى إصدار بيان في ذلك الوقت لتقول فيه إن الشخصية ستتم إعادة صياغتها ولكن لم يتم تقديم مزيد من التفاصيل.

وأصدر معهد التفاهم في الشرق الأوسط، وهي منظمة مؤيدة للفلسطينيين مقرها الولايات المتحدة، بيانًا ينتقد تصوير الشخصية لـ"تمجيد الجيش والشرطة الإسرائيلية" في عام 2022، في أعقاب الإعلان عن الشخصية.

وبعد جدل ممتد منذ عامين، أصدر الاستوديو مؤخرًا مقطعًا دعائيًا قبل انطلاق عرض الفيلم في فبراير 2025، تظهر الشخصية بالفعل، لكن مارفل توقفت عن الإشارة إليها باسم صابرا واستخدمت بدلاً من ذلك شخصيتها البديلة، روث بات سيراف، التي تلعب دورها في الفيلم الممثلة الإسرائيلية شيرا هاس، بينما تقدم سيرة ذاتية مختلفة تمامًا عن قصة أصل الشخصية التاريخية في الكتاب الهزلي، حيث كانت صابرا سابقا عميلة للموساد خدمت في الجيش الإسرائيلي، والآن يشار إلى الشخصية في سيرة مارفل الرسمية باعتبارها "مسئولة رفيعة المستوى في الحكومة الأمريكية تحظى بثقة كبيرة"، وفقاً لمنصة The National.

ويأتي التحول في نهج مارفل فيما يتعلق بالشخصية والتغييرات الواضحة في الفيلم في الوقت الذي تسير فيه الاستوديوهات على حبل مشدود من الرأي العام في خضم حرب إسرائيل على غزة، وتعرضت شركة ديزني الشركة الأم لشركة مارفل ستوديوز، لضغوط عامة كبيرة خاصة بعد تبرعها لجهود الإغاثة الإنسانية في إسرائيل في أكتوبر.

وأحدثت التغييرات الأخيرة التي طرأت على الشخصية ضجة في إسرائيل، حيث كتبت صحيفة إسرائيل اليوم، أن شركة مارفل "استسلمت على ما يبدو للضغوط" التي وجهتها لها "الردة المعادية للسامية" ضد صبرا، وفي الوقت نفسه.

وظهرت شخصية صابرا لأول مرة في العدد 250 من The Incredible Hulk في عام 1980، في القصص المصورة، وتمتلك الشخصية قوة خارقة ورشاقة، مما يجعلها مقاتلة ماهرة، وغالبًا ما تتفاعل مع شخصيات مارفل الأخرى مثل Hulk وCaptain America.

وجرى نشر المقطع الدعائي بواسطة مارفل في 12 يوليو الجاري، ويتولى أنتوني ماكي دور كابتن أمريكا الذي يحمل نفس الاسم بعد أن تولى الدور في مسلسل The Falcon and the Winter Soldier على Disney+ في عام 2021.

ويشارك في الفيلم، هاريسون فورد بدور ثاديوس روس، وهي الشخصية التي جسدها سابقًا ويليام هيرت والذي توفي في مارس 2022.

ويُظهر المقطع الدعائي، أن شخصية فورد روس أصبح رئيسًا للولايات المتحدة ويريد مساعدة كابتن أمريكا.

وفيلم Captain America: Brave New World من إخراج الأمريكي النيجيري جوليوس أوناه، الذي أخرج سابقًا فيلمي Luce و The Cloverfield Paradox، ويشارك في بطولته تيم بليك نيلسون وليف تايلر وزوشا روكيمور.