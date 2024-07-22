قال الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إنه بحلول نهاية شهر أغسطس المقبل سيكون 80% من أزمة الأدوية قد تم حلها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أنّه بحلول شهر سبتمبر المقبل تنتهي الأزمة بشكل كامل.

وأوضح أن أزمة الأدوية الحالية لم تتعرض لها الدولة من قبل وهي ظرف استثنائي ناتج عن أن نقص تدبير العملة الأجنبية على مدار 14 شهرًا.



وأشار إلى أنّ هذا الأمر أدّى إلى نقص في المخزون الاستراتيجي من الخامات، ومن المنتج النهائي وكذلك المستورد، لكن هذا الأمر تم حلّه في بداية شهر مارس الماضي.

وأكّد أن مصانع الأدوية تعمل حاليًّا بطاقة الإنتاجية الكاملة، فيما تم حل الأزمة حاليا بنسبة تصل إلى نحو 50%.