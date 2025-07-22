أعلنت مصادر طبية، أن 21 طفلا توفوا بسبب سوء التغذية والمجاعة في مختلف مناطق قطاع غزة، خلال 72 ساعة الماضية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذه الوفيات وصلت إلى مستشفيات غزة، وشهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وناصر في خان يونس.

وأكدت أنه في كل لحظة تصل حالات سوء تغذية ومجاعة للمستشفيات في غزة، محذرة: «نحن مقبلون على أرقام مخيفة من الوفيات بسبب التجويع الذي يتعرض له أهالي قطاع غزة».

وذكرت أن 900 ألف طفل في غزة يعانون من الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية.

وأكدت أن حياة مرضى السكري والكلى مهددة بسبب سوء التغذية، ويتعرضون لنوبات شديدة جراء التجويع الذي يمارسه الاحتلال ضد أهالي قطاع غزة.