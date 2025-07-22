الأردن: مقتل شخص خلال منع عملية تسلل من سوريا

أعلن الأردن، الثلاثاء، مقتل شخص حاول ضمن أفراد مجموعة اجتياز الحدود من سوريا بطريقة غير مشروعة، أمس الاثنين.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا»، إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، أحبطت مساء أمس الاثنين، محاولة تسلل أشخاص على واجهتها الحدودية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أنه تم رصد مجموعة من الأشخاص حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.

وأضاف المصدر الذي لم تكشف الوكالة عن هويته: «تحركت على إثر ذلك دوريات رد الفعل السريع، مطبقة قواعد الاشتباك، ما أدى إلى مقتل أحدهم وفرار باقي أفراد المجموعة إلى داخل الأراضي السورية».

وأكد أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب، حفاظا على أمن واستقرار المملكة.

وشهد الأردن خلال سنوات الأزمة السورية مئات حالات التسلل وتهريب المخدرات، نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في ذلك الوقت، لكنها تراجعت بشكل كبير ملحوظ بعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر 2024.