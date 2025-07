قالت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن قتل المدنيين الذين يحاولون الحصول على المساعدات في غزة «أمر لا يمكن تبريره».

وأضافت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، أنها تحدثت هاتفيًا مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بشأن التفاهم القائم بين الاتحاد الأوروبي وتل أبيب حول إدخال المساعدات.

وأشارت إلى أنها «شددت خلال الاتصال على ضرورة توقف الجيش الإسرائيلي عن قتل الفلسطينيين في نقاط التوزيع».

ونوهت أن «جميع الخيارات لا تزال مطروحة إذا لم تفِ إسرائيل بوعودها».

والأسبوع الماضي، أعلنت الممثلة العليا لشئون السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن إسرائيل وافقت على «خطوات مهمة» لتحسين الوضع الإنساني في غزة.

وأضافت كالاس في بيان، أن إسرائيل وافقت على زيادة كبيرة في عدد شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة يوميا، وعلى فتح عدد من المعابر الحدودية الإضافية، وإعادة فتح طرق دخول المساعدات، بالإضافة إلى تمكين توزيع الإمدادات الغذائية، التي تشمل المخابز والمطابخ العامة.

وتشمل الإجراءات الإضافية استئناف توصيل الوقود إلى المرافق الإنسانية، وحماية عمال الإغاثة، وإصلاح البنية التحتية الحيوية، التي تشمل مرافق الكهرباء والمياه.

ولم يصدر أي تأكيد أولي من جانب الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن.

وفي الأيام الأخيرة، استفحلت أزمة التجويع على نحو خطِر في قطاع غزة، وتزايدت الوفيات بسبب سوء التغذية.



وبات مئات الآلاف مهددين بالموت جوعًا، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الذي يمنع بشكل شبه كامل دخول المساعدات لأهالي القطاع.



وحذر مدير الإغاثة الطبية بغزة محمد أبو عفش، من موت جماعي للسكان، بسبب التجويع.



وأشار إلى أن هناك أعدادًا كبيرة من الحالات التي تعاني من سوء التغذية في المراكز الصحية، لافتًا إلى أن 60 ألف حامل في القطاع تعانين سوء التغذية والجوع.

ووفق منظمة اليونيسيف فإن 470 ألف شخص في غزة يواجهون جوعًا كارثيًا (المرحلة 5 وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي).

ويؤكد البرنامج الدولي أن 71 ألف طفل غزي يحتاجون وبشكل عاجل جدًا إلى علاج لمواجهة سوء التغذية، رفقة قرابة 17 ألف أم تواجهن نفس المصير الكالح.

