شركة استرازينيكا تكشف عن خطة استثمارية بقيمة 50 مليون دولار في أمريكا

أعلنت شركة استرازينيكا البريطانية للأدوية عن خطط لاستثمار 50 مليون دولار في الولايات المتحدة على مدار الخمسة أعوام المقبلة في ظل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم تجارية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الشركة ومقرها كامبريدج قالت إن الاستثمار سوف يمول منشأة تصنيع " متطورة" في فيرجينيا- ومن شأنه أن يكون أكبر استثمار تصنيعي في العالم.

ويعد هذا الإعلان الأحدث لاسترازينيكا من أجل تعزيز تواجدها في الولايات المتحدة، في الوقت الذي يهدد فيه ترامب بفرض رسوم تصل إلى 20% على واردات الأدوية من أجل تعزيز الصناعة في أمريكا وخفض التكاليف بالنسبة للأمريكيين.