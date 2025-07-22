مقتل طفل جراء هجوم روسي بقنابل انزلاقية على أوكرانيا

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أعلن عمدة مدينة كراماتورسك، ألكسندر جونتشارينكو، اليوم الثلاثاء، مقتل طفل جراء هجمات جوية كثيفة شنتها روسيا على أوكرانيا خلال الليل.

وقال جونتشارينكو، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الطفل البالغ من العمر عشر سنوات لقي حتفه عندما أصابت قنابل انزلاقية موجهة مبنى سكنيا في مدينة كراماتورسك الواقعة في شرق أوكرانيا.

وأضاف جونتشارينكو أن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح.

يذكر أن مدينة كراماتورسك جزء من منطقة حضرية في دونيتسك لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية بعد ثلاث سنوات من اندلاع الحرب الروسية.

ومع ذلك، اقترب خط الجبهة لدرجة أن الجيش الروسي يستطيع الآن قصف المدينة باستخدام قنابل انزلاقية ثقيلة، يصل مداها إلى 40 كيلومترا.

كانت موسكو ضمت مناطق دونيتسك، ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية، بعد بضعة شهور من اندلاع الحرب، وطالبت.