أحمد سعد يروّج لأغنية شفتشي ببوستر رسمي تمهيدا لإطلاق الجزء الثاني من ألبوم بيستهبل

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أطلق الفنان أحمد سعد بوستر أغنيته الجديدة "شفتشي" ضمن أغنيات الجزء الثاني من ألبوم "بيستهبل"، المقرر طرحه غدًا الأربعاء عبر موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

وتحمل الأغنية كلمات منة القيعي، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع أحمد طارق يحيى وجودت ونمراوي، ومن المقرر طرحها في تمام السادسة مساء.

ويضم الجزء الثاني من الألبوم أغنيات: "إتك إتك"، "شفتشي"، "بلونة"، "اتحسدنا"، إلى جانب أغنية "حبيبي ياه ياه" بالتعاون مع مروان موسى وعفروتو.

يُذكر أن أغنيات الجزء الأول من الألبوم تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت مشاهدات مرتفعة على يوتيوب، واحتلت التريند لسبعة أيام متتالية.



