شيكابالا يوجه رسالة لـ «المعلم» بعد وعكته الصحية

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وجه محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد نادي الزمالك السابق ولاعبه المعتزل، رسالة إلى حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر.

ويعاني "المعلم" من وعكة صحية تعرض لها مؤخرا أدت إلى خضوعه لعملية جراحية أمس الإثنين.

وكتب شيكابالا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" : " دعواتكم بالشفاء العاجل لكابتن حسن شحاته أسطورة مصر ".

وتابع : "ربنا يشفيك يا معلمنا ويقومك بالسلامة.. إحنا مستنيين ضحكتك ترجع تنور الدنيا تاني".

ولعب شيكابالا – الذي أعلن اعتزاله مؤخرا – تحت قيادة حسن شحاتة سواء في منتخب مصر، أو في نادي الزمالك عندما قاد "المعلم" صفوف الفريق الأبيض في موسم -2011-2012.