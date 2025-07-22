نيويورك بوست: ترامب يقرر سحب الولايات المتحدة من اليونسكو

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب قرر سحب الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وقال مصدر في البيت الأبيض للصحيفة الأمريكي إن ترامب يعتقد أن المنظمة ذات توجهات معادية لأمريكا وإسرائيل.

وفي ولايته الأولى عام 2017، قرر ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو، إثر خلافات حول سياسة المنظمة وموقفها تجاه إسرائيل. في عام 2023 خلال ولاية جو بايدن في البيت الأبيض، أعلنت الولايات المتحدة عودتها إلى المنظمة.

وقال مسئولون أمريكيون إن قرار العودة إلى اليونسكو اتُخذ في ضوء مخاوف من تزايد نفوذ الصين على صنع القرار في المنظمة بعد الانسحاب الأمريكي.

كان ترامب، قد قاد الولايات المتحدة في ولايته الأولى إلى الانسحاب من عدد من المؤسسات الدولية الأخرى، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

كما أعلن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية المناخ الدولية الموقعة في باريس، والاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.

وعندما تولى بايدن منصبه، أعاد الولايات المتحدة إلى اليونسكو، ومنظمة الصحة العالمية، واتفاقية المناخ. وعندما أُعيد انتخاب ترامب، قرر العودة إلى نهجه السابق والإعلان عن انسحاب جديد.