شؤون عربية النواب: وقف إطلاق النار في ليبيا انتصار حقيقي للإرادة المصرية

أكد النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن قرار وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، نتيجة للموقف المصري الحاسم والحازم من الأزمة الليبية منذ بدايتها.

وأشار رسلان، في بيان صحفي اليوم السبت، إلى أن القرار يعبر عن انتصار حقيقي للإرادة المصرية الحكيمة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث إن مصر منذ بداية الأزمة كان موقفها واضحا في رفض أي عدوان خارجي والتمسك بالحل السلمي.

وأوضح أن اهتمام الرئيس بملف القضية الليبية والتعامل معه بحكمة كان الهدف الأساسي منه حماية الأمن القومي العربي والحفاظ على المقدرات الليبية في مواجهة أطماع بعض الجهات الخارجية.

وأشاد أحمد رسلان، بدور الجيش المصري في هذه الأزمة والعمل على حماية العمق الاستراتيجي لمصر من الناحية الغربية، قائلا: "على الرغم من التحديات إلا أن جيش مصر العظيم نجح في تحقيق معادلة يد تبني ويد تحمل السلاح".

ولفت النائب إلى أنه رغم وجود عدد من الملفات الهامة سواء الأزمة الليبية أو مواجهة الإرهاب، إلا أن المشروعات القومية العملاقة تسير على قدم وساق في تحقيق الإنجازات على أرض الواقع لصالح الشعب المصري.