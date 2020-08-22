سجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا بنسبة 9ر0% في المئة في الساعة الثالثة وست وثلاثين دقيقة من صباح اليوم السبت بتوقيت نيويورك، بالمقارنة بنفس التوقيت من يوم أمس الجمعة، ليصل إجمالى عدد المصابين بالفيروس إلى 62ر5 مليون حالة، وذلك وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء .

وكانت الزيادة في الحالات على المستوى القومي أعلى من المعدل اليومي في الزيادة، الذي بلغ 8ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت صباح اليوم السبت ولاية كاليفورنيا زيادة نسبتها واحد بالمئة، عن العدد الذى تم تسجيله في نفس التوقيت من يوم أمس الجمعة، ليصل إجمالى عدد حالات الإصابة بالولاية إلى 660 ألفا و88 حالة.

وشهدت ولاية هاواى زيادة بنسبة 9ر3% مقارنة بنفس التوقيت أمس الجمعة، حيث سجلت الولاية عددا إجماليا من الإصابات بلغ 6 آلاف و72 حالة.

وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات تم الإبلاغ عنه في الولايات المتحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، حيث توفى 244 شخصا بالولاية نتيجة للإصابة بمرض كوفيد – 19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد.