ألمانيا تسجل أكثر من 2000 إصابة جديدة بكورونا في أعلى معدل منذ أبريل

سجلت ألمانيا 2034 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى معدل يومي من أواخر أبريل.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 232 ألفا و82 حالة، حسبما أفاد معهد روبرت كوخ الحكومي للسيطرة على الأمراض.

وكانت آخر مرة سجلت فيها البلاد رقما أعلى من ذلك، في 25 أبريل عندما تم تسجيل 2055 حالة.

يشار إلى أن جائحة فيروس كورونا وصلت إلى ذروتها في ألمانيا في مطلع أبريل، حيث كانت السلطات تسجل أكثر من 6 آلاف حالة يوميا.

وشهدت الأعداد انخفاضا منذ أواخر يوليو.

وحسب معهد روبرت كوخ، توفي 9267 شخصا بشكل إجمالي جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، بعد تسجيل 7 وفيات جديدة.

وتشير تقديرات المعهد إلى أن نحو 206 آلاف و600 شخص تعافوا من المرض.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات مجمعة من جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بلغ 233 ألفا و92 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت فرانكفورت.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 9266 حالة وفاة.

وبلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، حتى صباح اليوم 206 آلاف و656 شخصا.

وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 29 أسبوعا.