رئيس صربيا يكشف عن تشكيل حكومة جديدة بحلول منتصف الشهر المقبل

قال رئيس صربيا، ألكسندر فوسيتش، لقناة "برفا" التلفزيونية، اليوم السبت، إن الحزب التقدمي الحاكم في بلاده سيتخذ قرارا بحلول الشهر المقبل حول الشركاء المحتملين لتشكيل حكومة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم السبت.

وكان فوسيتش، قد أجل خطته السابقة لتشكيل حكومة بحلول نهاية أغسطس الجاري، في أعقاب الانتخابات العامة التي جرت في 21 يونيو الماضي، التي فاز فيها حزبه بأغلبية.

وأضاف أنه سيتم تشكيل الحكومة بعد أن يشارك في محادثات تتوسط فيها الولايات المتحدة مع زعماء كوسوفو المجاورة، المقرر أن تجرى في أوائل سبتمبر المقبل في واشنطن.