مقتل شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا

لقي شخصين مصرعهما، اليوم الأحد، في مشاجرة بين عدد من الأفراد بناحية جبل المراشدة بمركز الوقف بمحافظة قنا، وذلك بعد تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى قنا والوقف وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة.

وكان اللواء مسعد سكين مدير أمن قنا قد تلقى إخطارا بالمشاجرة، وبانتقال قوات الشرطة تبين مقتل كل من "ياسين. س 45 سنة، مقيم بقرية السمطا، ومحمد. ع 47 سنة مقيم بمنطقة الصعايدة"، وذلك لخلافات بينهم وتم نقل الأول لمشرحة مستشفى قنا العام، والآخر لمشرحة مستشفى الوقف المركزي.

وفرضت قوات الأمن تواجدها بمنطقة جبل المراشدة تحسبا لتجدد الاشتباكات.